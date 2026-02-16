CLAWFINGER - Before We All Die

Before We All Die

Genre:
Crossover
∅-Note:
7.50
Label:
All Noir
Release:
20.02.2026

    < 5 Wertungen

    1. Scum
    2. Ball & Chain
    3. Tear You Down
    4. Big Brother
    5. Linked Together
    6. A Perfect Day
    7. Going Down (Like Titanic)
    8. You Call Yourself A Teacher
    9. A Fucking 'Disgrace
    10. Kill The Dream
    11. Environmental Patients
    12. Before We all Die

    noten

    1.0 - 3.0
    Ein ganz übles Album.
    3.5 - 5.5
    Ein mehr oder weniger langweiliges Album.
    6.0 - 6.5
    Ein in vielen Bereichen ordentliches Album, das nicht mitreißt.
    7.0 - 7.5
    Ein gutes Album, dem der letzte Kick fehlt, um es dauerhaft auflegen zu wollen.
    8.0
    Ein Album, das man häufiger auflegen wird.
    8.5
    Ein Album, das man häufiger auflegen wird und auf jeden Fall Hits hat.
    9.0
    Ein Album, das dafür sorgt, dass man mitsingt/tanzt/zuckt.
    9.5
    Ein Album für die Dauerrotation. Kratzt am Klassikerstatus.
    10.0
    Ein Album, das in jeder Beziehung perfekt ist.

