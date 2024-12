10 Jahre HARD'N'HEAVY GODZ

Celebrating classic Hard Rock and Heavy Metal

Im Spätjahr 2014 standen die HARD’N’HEAVY GODZ zum ersten Mal gemeinsam auf der Bühne im pfälzischen Landau.

Das Ziel war ein regelmäßiges Event zu etablieren das es in dieser Form in der Region bisher nicht gegeben hatte: eine abendfüllende Live-Show aus Hits, Klassikern und manch vergessener Perle der goldenen Ära des Hard Rock und Heavy Metal, den 70ern und 80ern des vergangenen Jahrhunderts.

Glücklicherweise kann sich die Band auch nach zehn Jahren noch über stetig steigende Besucherzahlen bei ihren Konzerten freuen, denn für immer mehr Freunde harter Musik sind die zwei Shows pro Jahr Pflichttermin.

Die Geburtstagsparty der HARD’N’HEAVY GODZ steigt am 11.01.2025 in der Mehrzweckhalle in Herxheim-Hayna.

Neben dem gewohnten Programm aus Klassikern von Szenegrößen wie IRON MAIDEN, METALLICA, JUDAS PRIEST, BLACK SABBATH oder MOTÖRHEAD sind auch einige Specials geplant und Gäste eingeladen um das Jubiläum gebührend zu feiern und den Abend zu einem unvergesslichen Event zu machen.

Der Abend wird eröffnet von der jungen Neustadter Nachwuchsband FOWLERS und den gestandenen Heavy Rockern von AUDIOBÄNG.

The Cast:

Joe Strubel - Vocals

Chris Bruckner - Vocals

Markus Kullmann - Drums

Alex Jansen - Bass

Mike Buxeder - Guitar

Christoph Renner - Guitar

Special Guests:

AUDIOBÄNG

FOWLERS

Einlass: 18 Uhr Beginn: 19 Uhr

Eintritt:

17,60 EUR VVK inklusive Gebühr.

19,00 EUR Abendkasse

Tickets gibt es bei Pfalzshow.de

Quelle: Interkunst Herxheim e.V. Redakteur: Frank Hameister Tags: hard rock heavy metal gods