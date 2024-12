NIGHTWISH zeigt, wie

Das am 20. September 2024 erschienene Album der Band, das die Trilogie, die mit "Endless Forms Most Beautiful" 2015 begonnen hat, abschließt, wird von der Band nun in einer 45-minütigen Dokumentation genauer beleuchtet, von der Grundidee der drei Alben über die Demo- und anschließenden Aufnahmesessions, lange Barrechnungen und Videodrehs. Die Dokumentation ist auf Youtube zu sehen:

