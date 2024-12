DOMINUM: Lasst euch nicht von den Falschen beißen!

Zum heutigen Release des neuen Album "The Dead Don't Die" gibt es von DOMINUM ein neues Video: 'Don't Get Bitten By The Wrong Ones'.



Dr. Dead zu 'Don't Get Bitten By The Wrong Ones':

"So, jetzt ist schon ein Jahr vorbei, und unsere Geschichte geht weiter – unaufhaltsam, egal was sonst so passiert. Ich möchte diesen Moment nutzen, um ein Mantra mit euch zu teilen, das mich durch all die Höhen und Tiefen dieses Jahres begleitet hat. Es hat mir immer geholfen, die richtige Richtung zu finden, und ich hoffe, Euch hilft es ebenso.

Also, ein letztes Mal für dieses Jahr: Don't Get Bitten by the Wrong Ones!'



Euer

Dr. Dead





Don't Get Bitten By The Wrong Ones







https://www.youtube.com/watch?v=TBxBqzqiY0k

