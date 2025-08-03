RAMONDA - The Walls Are Crumbling Down

The Walls Are Crumbling Down

Genre:
Hardrock
∅-Note:
8.00
Label:
Frontiers Music
Release:
18.07.2025

    < 5 Wertungen

    1. Under The Moonlight
    2. The Walls Are Crumbling Down
    3. Don't Look For Love
    4. Fight Fire With Fire
    5. Blue Heart Of Stone
    6. Without Love
    7. High Voltage Hearts
    8. Gone
    9. Bad Girl
    10. The One To Blame
    11. World's Gone Crazy

