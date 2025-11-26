DEVIL MAY CARE auf "Downfall"-Tour
Die Würzburger Metalcore-Durchstarter DEVIL MAY CARE gehen auf Headlinertour, mit CALL IT A DAY und OCEANDVST und haben ihr neues Album "Limit" im Gepäck.
Die von POWERMETAL.de präsentierte Tour, wird quer durch Deutschland führen.
Tickets gibt es u.a. auf der Homepage von DEVIL MAY CARE.
Hier die Tourdaten:
17.12.2025 Würzburg, Posthalle
16.01.2026 Nürnberg, Club Stereo
17.01.2026 Dresden, HD
22.01.2026 Hamburg, Logo
23.01.2026 Hannover, Lux
24.01.2026 Vechta, Gulfhaus
27.01.2026 München, Backstage
28.01.2026 Frankfurt, Nachtleben
29.01.2026 Göttingen, Exil
30.01.2026 Krefeld, Kulturrampe
31.01.2026 Köln, Helios 37
