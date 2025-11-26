Wacken Open Air 2026 mit 55 neuen Bands!
Das Wacken Open Air 2026 nimmt immer mehr Gestalt an, so wurden 55 neue Bands bestätigt:
Alestorm
Alfahanne
Angelus Apatrida
Arch Enemy
Black Label Society
Bleed from Within
Brunhilde
Castle Rat
Chaosbay
Corrosion of Conformity
Crimson Glory
Danko Jones
Dilvilje Jagode
Dritte Wahl
Dubioza Kolektiv
Eläkeläiset
Electric Bassboy
Employed To Serve
Focus
Guilt Trip
Hackneyed
Hämatom
Hardline
Hatebreed
Heavysaurus
Judas Priest
Katerfahrt
Kim Dracula
Kittie
Lagwagon
Life of Agony
Mr. Hurley und die Pulveraffen
Municipal Waste
Nita Strauss
Nothing More
Our Promise
P.O.D.
Paradise Lost
President
Ricky Warwick
Rose Tattoo
Saxon
Skynd
Storm Seeker
The Butcher Sisters
The Haunted
Therapy?
Thy Art is Murder
Turbonegro
Uli Jon Roth
Vanir
Vended
Vogelfrey
Yngwie Malmsteen
Das Festival findet vom 29.07.-01.08.2026 statt.
Weitere Infos gibt es unter https://www.wacken.com/de/news-details/55-neue-bands-fuer-das-wacken-open-air-2026/
wacken.com
Jakob Ehmke
wacken open air woa 2026 neue bands line up
