TV-Tipp: Dokus über STEPPENWOLF bei NDR und Arte

An diesem Samstag, dem 29. November zeigt der Norddeutsche Rundfunk ab 2315 Uhr die Dokumentation "Born To Be Wild - Eine Band namens STEPPENWOLF". Weitere Informationen bietet die Website des Senders.



Arte legt am darauffolgenden Freitag, dem 5. Dezember ab 2140 Uhr mit "Born To Be Wild  John Kay und STEPPENWOLF" (D 2025) nach. Dieser Beitrag ist auch bis zum 21. Februar 2026 hier online bei Arte zu sehen.

