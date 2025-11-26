TV-Tipp: Dokus über STEPPENWOLF bei NDR und Arte
26.11.2025 | 23:04
An diesem Samstag, dem 29. November zeigt der Norddeutsche Rundfunk ab 2315 Uhr die Dokumentation "Born To Be Wild - Eine Band namens STEPPENWOLF". Weitere Informationen bietet die Website des Senders.
Arte legt am darauffolgenden Freitag, dem 5. Dezember ab 2140 Uhr mit "Born To Be Wild John Kay und STEPPENWOLF" (D 2025) nach. Dieser Beitrag ist auch bis zum 21. Februar 2026 hier online bei Arte zu sehen.
- NDR / Arte
- Stefan Kayser
- steppenwolf born to be wild eine band namens steppenwolf john kay fernsehen tv ndr arte
