THE HARD CIRCLE FESTIVALS 2025 - Running Order steht
Es sind nur noch wenige Tage bis zum Start der unter andererem von POWERMETAL.de präsentierten Veranstaltungsreihe "THE HARD CIRCLE" 2025. Los geht es am 5. Dezember mit der Show in Bochum, am 12. bzw. 13. Dezember wandert das Lineup dann weiter nach Augburg und Karlsruhe.
Wir haben für Euch noch die Einlasszeiten und Running Order. Diese sind bei allen drei Events identisch.
14.30h Einlass VIP Tickets
15.00h Regulärer Einlass
16.30h Freedom Call
17.25h Grave Digger
18.35h Thundermother
19.50h Axel Rudi Pell
21.25h Eisbrecher
23.10h Dirkschneider
00:30h Ende
Tickets und weitere Infos bekommt Ihr unter untenstehenden Links
Freitag, 05.12.2025 Pott Out Festival - Bochum/ Ruhrcongress
Präsentiert von Radio BOB!
Einlass: 15.00 Uhr Beginn: 16.30 Uhr
Infos und Tickets unter: POTT OUT Festival
Freitag, 12.12.2025 Rock Out Festival - Augsburg/ Schwabenhalle
Präsentiert von Rock Antenne
Einlass: 15.00 Uhr Beginn: 16.30 Uhr
Infos und Tickets unter: ROCK OUT Festival
Samstag, 13.12.2025 Knock Out Festival - Karlsruhe/ Schwarzwaldhalle
Präsentiert von Radio BOB!
Einlass: 15.00 Uhr Beginn: 16.30 Uhr
Infos und Tickets unter: KNOCK OUT Festival
Initiator der Festivals ist die Karlsruher Agentur Bottom Row
Quelle:
- Another Dimension
Redakteur:
- Andre Schnittker
Tags:
- rock out festival knock out festival pott our festival bottom row
