RADIOHEAD im Anflug nach Berlin

Wie Musikinteressierten nicht entgangen sein dürfte, wird die einflussreiche Band aus Oxford an vier Tagen Anfang Dezember 2025 die Uber Arena in Berlin füllen. Mit ihrer sehr eigenwilligen Interpretation Alternativer Musik seit Gründung 1985. Und mit Menschen, die im ebenfalls sehr exklusiven Vergabeverfahren Karten ergattert haben.

Für den 08., 09, 11. und 12.12.2025 in Berlin also gibt es noch klitzekleine Hoffnungen für Hoffnungstragende, über die Webseite der Band zurückgestellte Karten zu erhalten. Wie in den anderen Städten der Tour, Madrid und Bologna geschehen, konnten sich Registrierte zur rechten Zeit in ihrem Mailpostfach über eine Benachrichtigung freuen. Und dann ist es eine Lotterie.

Man hat das Gefühl, die Band um den Sänger Thom Yorke könnten 2 Wochen lang den selben Ort ausverkaufen.

Also für Betreffende: viel Glück! Ansonsten gilt: RADIOHEAD im Herbst hören, ist immer eine gute Idee!

Burn The Witch

https://www.youtube.com/watch?v=yI2oS2hoL0k