MAYZEL mit zweitem Album
Die fünf Thrash/Death-Metaller von MAYZEL werden am 28.11.2025 ihr zweites Studioalbum "Pathetic Existence" veröffentlichen. Bei dem Release wird die Truppe aus Polen von Defense Records unterstützt und präsentieren mit 'Crush Victim' einen Vorgeschmack auf das neue Werk.
"Pathetic Existence" Trackliste:
01. Intro
02. Pathetic Existence
03. Excess Perversion
04. Endless Fall
05. Disorder
06. Kaos
07. Crush Victim
08. In Her Eyes
09. Reaper (Thrash Machine)
10. Outro
MAYZEL - Crush Victim (Track Premiere 2025)
https://www.youtube.com/watch?v=7BREjUuLvkA
- Quelle:
- MAYZEL YouTube
Norman Wernicke
- Norman Wernicke
- Tags:
- mayzel pathetic existence crush victim
