Grandiose Neuauflage eines grandiosen Albums.

Als die fünf Peruaner M.A.S.A.C.R.E. sich erstmalig einen Studio-Arbeitsplatz eingerichtet hatten, hätten die Zeiten für klassischen Heavy Metal kaum schlechter sein können. Nachdem die Band unter verschiedenen Namen ein ganzes Jahrzehnt lang im südamerikanischen Underground aktiv war, hatte man schließlich genügend Material zusammen, um eines der besten spanischsprachigen Classic-Metal-Debüts aller Zeiten einzuspielen.



Nur wurde offenbar die hohe Qualität von "Sin Piedad" seinerzeit nur in Insiderkreisen wahrgenommen, so dass die damalige Tape-Variante und die später folgenden Neuveröffentlichungen lediglich bei Sammlern und Nerds Einzug hielten, nicht jedoch bei weiten Teilen der eigentlichen Zielgruppe, die auch heute sicherlich noch die Fäuste zu jedem einzelnen der acht regulären Tracks recken würde. Bis zum heutigen Tag hat es M.A.S.A.C.R.E leider nicht geschafft, dem heimischen Underground zu entfliehen, obschon auch die nachfolgenden Scheiben traditionellen Heavy Metal auf Endstufe-Niveau formulierten und zu den am besten gehüteten Schätzen des Undergrounds jenseits des Atlantiks gelten.



Leider sind inzwischen alle Editionen des Debüts vergriffen, so dass man nur noch über Bootlegs oder digitale Kanäle in den Genuss von "Sin Piedad" geraten konnte - zumindest bis zum 26. Februar 2026. An diesem Tag wird der Erstling ein weiteres Mal auf Vinyl aufgelegt und in einer 300er Auflage zumindest denen zugänglich gemacht, die gegen epischen Heavy Metal mit grandiosen Melodien, wunderbaren Leadgitarren und herausragenden, hohen Vocals noch nie etwas einzuwenden hatten. Schon der Opener 'La Ciudad' stellt in Windeseile klar, dass hier besonderer Edelstahl in der Warteschleife steht, bevor dann hymnischer Stoff wie 'Cuando El Diablo Piso La Tierra' und 'El Hechicero' sowie die monumentale Ballade 'Rosa Y Espina' die Sterne vom Himmel holen und für eine Reihe von ganz besonderen Gänsehautmomenten sorgen.



Klassisches Material mit spanischen Texten? Besser als hier geht das kaum. Eleganter, melodischer, stimmungsvoller und epischer habe zumindest ich das noch nicht erlebt, weshalb nun alle Aufmerksamkeit dieser neu aufgelegten Picture Disc gelten sollte. "Sin Piedad" ist ein echter Schatz in dieser Sparte, und er wartet ebenso wie seine Urheber darauf, nach 35 Jahren endlich entdeckt zu werden!