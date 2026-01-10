SACRED LEATHER - Keep The Fire Burning

Keep The Fire Burning

Mehr über Sacred Leather

Genre:
Heavy Metal
∅-Note:
9.00
Label:
King Volume Records
Release:
12.12.2025

    < 5 Wertungen

    1. Resurrection
    2. Spitfire At Night
    3. Phantom Highways
    4. Wake Me Up
    5. Fallen Angel
    6. Flatline
    7. Tear Out My Heart
    8. Malevolent Eyes
    9. Keep The Fire Burning
    10. Mistress Of The Sun

    noten

    1.0 - 3.0
    Ein ganz übles Album.
    3.5 - 5.5
    Ein mehr oder weniger langweiliges Album.
    6.0 - 6.5
    Ein in vielen Bereichen ordentliches Album, das nicht mitreißt.
    7.0 - 7.5
    Ein gutes Album, dem der letzte Kick fehlt, um es dauerhaft auflegen zu wollen.
    8.0
    Ein Album, das man häufiger auflegen wird.
    8.5
    Ein Album, das man häufiger auflegen wird und auf jeden Fall Hits hat.
    9.0
    Ein Album, das dafür sorgt, dass man mitsingt/tanzt/zuckt.
    9.5
    Ein Album für die Dauerrotation. Kratzt am Klassikerstatus.
    10.0
    Ein Album, das in jeder Beziehung perfekt ist.

