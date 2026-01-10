Heavy Metal is the law!

Weihnachtszeit, schöne Zeit - während Plattensammler gerade noch ihre neuesten Errungenschaften auspacken und sich über die neuen Wertanlagen in ihrer Kollektion freuen, ist es für den umtriebigen Rezensenten die Zeit, das Netz nach frischen Underground-Perlen zu durchforsten und neue Inspiration aus dem Reich des traditionellen Edelstahls zu erlangen. Fündig geworden bin ich an dieser Stelle beim aktuellen Werk von SACRED LEATHER, dem immerhin ersten nach einer fünfjährigen Pause, mit dem sich die Band aus Indianapolis jedoch umgehend für einen Slot beim Keep It True bewerben kann - denn "Keep The Fire Burning" macht genau dies im übertragenen Sinne für den klassischen US Metal.

Die zehn neuen Stücke erinnern bisweilen an die Erstlingswerke aus dem Hause VIRGIN STEELE, weisen hier und dort ein paar sehr angenehme Old-School-Vibes der Sorte JAG PANZER auf, dürften aber auch Freunde des QUEENSRYCHE-Debüts umgehend abholen, weil Gesang, Melodien und vor allem Sound hier wie die Faust aufs Auge von Geoff Tate und Co. passen. Das Material ist abwechslungsreich, wartet gelegentlich mit dezent balladesken Sounds auf, spannt dann aber auch wieder den Bogen zu NWoBHM-inspiriertem material, das hier etwas epischer klingt als bei den allseits bekannten Vorreitern. Eine packende Hymne wie 'Tear Out My Heart' gehört am Ende ebenso zu den herausragenden Errungenschaften dieser Platte wie das flotte 'Spitfire At Night' und das erhabene 'Malevolent Eyes', und mit dem bewegenden Schlussepos 'Mistress Of The Sun' strebt die Band in der Tat nach genrebezogener Unsterblichkeit und findet infolgedessen zum Jahreswechsel hoffentlich den Weg auf zahlreiche Bestelllisten, denn exakt so, wie SACRED LEATHER hier agiert, genau so will man traditionellen Heavy Metal auch in 20 Jahren noch in Erinnerung haben.

Kurze Explorationen bei Bandcamp und Co. lohnen immer wieder und bringen oftmals ein paar Perlen von unschätzbarem Wert hervor. "Keep The Fire Burning" gehört definitiv zu diesen verborgenen Schätzen, die hoffentlich nicht immer in ihrem Versteck eingesperrt bleiben. Keep-It-True-Gemeinde, das Teil solltet ihr euch auf jeden Fall gönnen!