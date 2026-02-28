New Mexico goes Elchtod!

Sagen wir es mal so: Der Stoff von CEMETERY REIGN gehört eigentlich auf die Bühne, allerdings ist gerade nicht absehbar, dass Mastermind David McMaster den Stoff seines neuen Projekts auch genau dorthin bekommen wird, schließlich fungiert er momentan noch als Alleinunterhalter bei der recht frisch gegründetem Combo aus New Mexico. Dies hat natürlich wie immer den Vorteil, dass er seine morbiden Visionen ausschließlich nach seinen persönlichen Vorstellungen gestalten kann, führt aber eben auch dazu, dass der 'Band' der nächste Schritt aktuell noch verwehrt bleibt - und mit dem Elchtod-affinen, extrem schmutzigen Gerödel seines neuen Albums "Confined To Time" wäre dieser so dringend nötig, um auch die potenzielle Anhängerschaft von CEMETERY REIGN zu begeistern.

Musikalisch ist das Material des offiziellen Debüts nämlich über jegliche Zweifel erhaben und in der Tat ein Festmahl für Liebhaber der frühen GRAVE- und UNLEASHED-Platten. Der Sunlight-Sound lauert inspirativ in allen Ecken, die doomigen Grooves transferieren den Zuhörer umgehend wieder in die frühen 90er, die gelegentlichen Melo-Leads dürften auch Liebhaber älterer DISMEMBER-Gehversuche hellhörig machen, und derjenige ENTOMBED-Fan, der bei 'Grave Depression' und 'Captive In A Coffin' nicht umgehend steil geht, muss erst noch geboren werden - denn de facto kann es ihn gar nicht geben!

Dass ein amerikanischer Death-Metal-Verfechter gerne mal den Blick über den großen Teich wagt und sich mit dem eher technischen Stoff seiner Heimat nicht ganz so stark identifizieren kann, ist inzwischen keine Ausnahme mehr. Allerdings adaptieren nur wenige Acts das Todesblei skandinavischer Prägung so überzeugend und authentisch wie David McMaster bei CEMETERY REIGN. Würde ich es nicht besser wissen, könnte ich glatt vermuten, hier sei eine olle Compilation mit Archivware der besagten Bands ausgegraben worden. Und auch mit dem besseren Wissen ob der tatsächlichen Fakten erhält "Confined To Time" keinen Knick. Nein, Elchtod-Fans müssen hier sofort ein Ohr riskieren und den Musiker bestmöglich unterstützen, damit aus seinem Projekt alsbald auch eine echte Band werden kann!