All hail the Bong!!!

In unserem Nachbarland Polen gründete sich im Jahre 2008 die Truppe BELZEBONG. Wie man bei dem Bandnamen vermuten würde, wird dem neugierigen Hörer hier mit pfeilschnellen Killerriffs und einer Sirenenstimme der Marke KING DIAMOND das Trommelfell perforiert... Spaß beiseite: Wer den vorangegangenen Satz geglaubt hat, der hat sich wohl dem von der Band gehuldigten Kraut der Halblinge zu sehr gewidmet. Denn natürlich liefern die vier selbsternannten "Dudes" hier keine Mogelpackung ab, sondern servieren der Zuhörerschaft ihren reichlich tiefgestimmten, apokalyptischen und langsam mahlenden Stoner-Doom direkt ins Gehör. Um der Sache auch ordentlich Nachdruck zu verleihen, verzichten Sheepy Dude (Bass), Alky Dude (Gitarre), Cheesy Dude (Gitarre) und Hexy Dude (Schlagzeug) auch gleich auf einen Sänger. Lediglich vereinzelt werden Sprachsamples eingespielt.

"The End Is High" ist das vierte Werk der rauchgeschwängerten Bandgeschichte und umfasst lediglich vier Songs, kommt aber trotzdem auf gute 35 Minute Laufzeit. In dieser Zeit unterwirft BELZEBONG sich vollkommen der Erschaffung von wabernden, repetitiven Soundwänden. Die langsam mäandernden Melodien sind auf das Wesentliche reduziert, schwerfällige Riffs bestimmen das Bild, dazu kommt ein Bass, der tiefer als ein Keller gestimmt ist und ein Schlagzeug, das versucht, diesen schleppenden Kahn voranzutreiben. Doch keine Sorge, das Tempo bleibt maximal gemächlich, es wird auf Schnörkel verzichtet, die Band zieht konsequent ihr Ding durch.

Trotz der kompromisslosen Langsamkeit und gewollten Eintönigkeit von "The End Is High", hält einen das Album in seinem Sog gefangen und lässt einen erst wieder aus seinen Fängen, wenn der letzte Ton verklungen ist. In diesem Sinne bleibt mir nur noch CYPRESS HILL zu zitieren: "Pick it, pack it, fire it up, come along, and take a hit from the bong .".