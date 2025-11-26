POWERMETAL.de präsentiert: 1914 live
POWERMETAL.de freut sich sehr, die kommende Tour von 1914 zu präsentieren!
Die ukrainische Blackened-Death-/Doom-Formation 1914 kehrt mit "The War That Never Ends" auf das Schlachtfeld zurück eine neue Headliner-Tournee, die die Veröffentlichung ihres neuen Albums "Viribus Unitis" ankündigt. Bekannt für ihre erschütternden Erzählungen über den Ersten Weltkrieg, ihre immersiven Klanglandschaften und ihr kraftvolles konzeptionelles Storytelling, enthüllt 1914 nun ihr bisher dynamischstes und emotionalstes Kapitel.
"Viribus Unitis" (Mit vereinten Kräften) treibt die charakteristische Mischung der Band aus Blackened Death Metal, vernichtendem Doom und atmosphärischer Spannung in ein breiteres, dramatischeres Terrain. Das Album beschäftigt sich nicht nur mit den Schrecken des Krieges, sondern auch mit der Ausdauer, Kameradschaft und zerbrechlichen Menschlichkeit, die aus dem dunkelsten Chaos hervorgehen. Mit "Viribus Unitis" liefert 1914 ein zutiefst cineastisches und seelendurchdringendes Erlebnis, das auf der Bühne mit voller Intensität zum Leben erweckt wird.
Mit dabei sind auch die dänischen Doom-Lords von KATLA, deren kommendes Album "Scandinavian Pain" (erscheint am 21. März 2025) bereits wegen seiner düsteren Atmosphäre und emotionalen Geschichten für Aufsehen gesorgt hat. KATLA verbindet Sludge, Post-Rock und Progressive Doom und beschäftigen sich mit Themen wie Melancholie, Scham, Gier und dem Gewicht menschlichen Leidens angetrieben von donnernden Drums, verzerrten Gitarrenwänden und eindringlichen Vocals. Ihre Live-Auftritte sind bekannt für ihre rohe Kraft, Spannung und eindringliche Dunkelheit.
25.03.26 PL Warsaw / Proxima
26.03.26 LV Riga / Melna Piektdiena
27.03.26 EE Tallinn / Paavli Kultuurivabrik
28.03.26 FI Turku / Fuusio
29.03.26 FI Helsinki / On the Rocks
31.03.26 SE Stockholm / Slaktkyrkan
02.04.26 NO Oslo / Inferno Festival *
03.04.26 DK Copenhagen / Lille Vega **
04.04.26 DE Berlin / Spirale
05.04.26 DE München / Dark Easter Metal Meeting *
07.04.26 DE Cham / L.A.
08.04.26 DE Frankfurt / Nachtleben
09.04.26 NL Eindhoven / Dynamo
10.04.26 DE Osnabrück / Bastard Club
11.04.26 DE Leipzig / Hellraiser
12.04.26 DE Hamburg / Logo
14.04.26 DE Essen / Turock
15.04.26 BE Kortrijk / DVG Club
16.04.26 FR Paris / Backstage By The Mill
18.04.26 CH Luzern / Metal Storm Over Luzern Chapter V
20.04.26 ES Madrid / Wurlitzer Ballroom
21.04.26 ES Barcelona / Sala Upload
22.04.26 FR Grenoble / lAmpérage
23.04.26 IT San Donà di Piave (Venice) / Revolver
24.04.26 AT Salzburg / Rockhouse
25.04.26 SI Kranj / TrainStation SubArt
26.04.26 AT Vienna / Chelsea
28.04.26 HU Budapest / Analog Music Hall
29.04.26 SK Koice / Collosseum
30.04.26 CZ Brno / Kabinet Múz
01.05.26 CZ Prague / Black Pes
02.05.26 PL Wroclaw / Transformator
03.05.26 PL Krakow / Hype Park
* w/o KATLA
** KATLA Co-headlining
