POWERMETAL.de präsentiert: 1914 live

POWERMETAL.de freut sich sehr, die kommende Tour von 1914 zu präsentieren!

Die ukrainische Blackened-Death-/Doom-Formation 1914 kehrt mit "The War That Never Ends" auf das Schlachtfeld zurück  eine neue Headliner-Tournee, die die Veröffentlichung ihres neuen Albums "Viribus Unitis" ankündigt. Bekannt für ihre erschütternden Erzählungen über den Ersten Weltkrieg, ihre immersiven Klanglandschaften und ihr kraftvolles konzeptionelles Storytelling, enthüllt 1914 nun ihr bisher dynamischstes und emotionalstes Kapitel.

"Viribus Unitis" (Mit vereinten Kräften) treibt die charakteristische Mischung der Band aus Blackened Death Metal, vernichtendem Doom und atmosphärischer Spannung in ein breiteres, dramatischeres Terrain. Das Album beschäftigt sich nicht nur mit den Schrecken des Krieges, sondern auch mit der Ausdauer, Kameradschaft und zerbrechlichen Menschlichkeit, die aus dem dunkelsten Chaos hervorgehen. Mit "Viribus Unitis" liefert 1914 ein zutiefst cineastisches und seelendurchdringendes Erlebnis, das auf der Bühne mit voller Intensität zum Leben erweckt wird.

Mit dabei sind auch die dänischen Doom-Lords von KATLA, deren kommendes Album "Scandinavian Pain" (erscheint am 21. März 2025) bereits wegen seiner düsteren Atmosphäre und emotionalen Geschichten für Aufsehen gesorgt hat. KATLA verbindet Sludge, Post-Rock und Progressive Doom und beschäftigen sich mit Themen wie Melancholie, Scham, Gier und dem Gewicht menschlichen Leidens  angetrieben von donnernden Drums, verzerrten Gitarrenwänden und eindringlichen Vocals. Ihre Live-Auftritte sind bekannt für ihre rohe Kraft, Spannung und eindringliche Dunkelheit.

25.03.26 PL  Warsaw / Proxima

26.03.26 LV  Riga / Melna Piektdiena

27.03.26 EE  Tallinn / Paavli Kultuurivabrik

28.03.26 FI  Turku / Fuusio

29.03.26 FI  Helsinki / On the Rocks

31.03.26 SE  Stockholm / Slaktkyrkan

02.04.26 NO  Oslo / Inferno Festival *

03.04.26 DK  Copenhagen / Lille Vega **

04.04.26 DE  Berlin / Spirale

05.04.26 DE  München / Dark Easter Metal Meeting *

07.04.26 DE  Cham / L.A.

08.04.26 DE  Frankfurt / Nachtleben

09.04.26 NL  Eindhoven / Dynamo

10.04.26 DE  Osnabrück / Bastard Club

11.04.26 DE  Leipzig / Hellraiser

12.04.26 DE  Hamburg / Logo

14.04.26 DE  Essen / Turock

15.04.26 BE  Kortrijk / DVG Club

16.04.26 FR  Paris / Backstage By The Mill

18.04.26 CH  Luzern / Metal Storm Over Luzern Chapter V

20.04.26 ES  Madrid / Wurlitzer Ballroom

21.04.26 ES  Barcelona / Sala Upload

22.04.26 FR  Grenoble / lAmpérage

23.04.26 IT  San Donà di Piave (Venice) / Revolver

24.04.26 AT  Salzburg / Rockhouse

25.04.26 SI  Kranj / TrainStation SubArt

26.04.26 AT  Vienna / Chelsea

28.04.26 HU  Budapest / Analog Music Hall

29.04.26 SK  Koice / Collosseum

30.04.26 CZ  Brno / Kabinet Múz

01.05.26 CZ  Prague / Black Pes

02.05.26 PL  Wroclaw / Transformator

03.05.26 PL  Krakow / Hype Park

* w/o KATLA

** KATLA Co-headlining