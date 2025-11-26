BLACK STONE CHERRY auf Tour 2026
26.11.2025 | 15:28
Die amerikanischen Hard Rocker BLACK STONE CHERRY haben gerade einige Tourdaten für 2026 in Deutschland und Österreich bekannt gegeben.
Die Dates im einzelnen:
10.09. - Longhorn, Stuttgart
12.09. - Huxley's Neue Welt, Berlin
17.09. - Simm City, Wien - Österreich
19.09. - Backstage Werk, München
22.09. - Batschkapp, Frankfurt
26.09. - Matrix - Bochum
29.09. - Markthalle - Hamburg
30.09. - Essigfabrik, Köln
