Zweiter Vorab-Song von BULLET
26.11.2025 | 14:43
Bald acht Jahre sind nun auch schon bereits vergangen seit dem letzten Album "Dust To Gold" der schwedischen Heavy Metaller BULLET.
Am 9. Januar 2026 ist es wieder soweit, wenn die neue Platte "Kickstarter" via Steamhammer dann das Licht der Musikwelt erblickt.
Die Jungs haben bis dahin nun erst einmal ihren zweiten Vorab-Track 'Keep Rolling' online gestellt.
Keep Rolling
https://www.youtube.com/watch?v=x8sRt1fA9PM
- Steamhammer
- Stephan Lenze
- bullet kickstarter keep rolling heavy metal steamhammer
