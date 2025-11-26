Neuer Stoff von SLAUGHTERDAY
Kommentieren
SLAUGHTERDAY veröffentlicht den vernichtenden Titeltrack ihres kommenden neuen Albums "Dread Emperor"!
Das sechste Album der ostfriesischen Death Metal-Veteranen wird am Freitag, dem 13. Februar 2026, über Testimony Records in allen Formaten erscheinen.
Dread Emperor
https://www.youtube.com/watch?v=cVNBrXpo5kg
"Dread Emperor" Album Tracklist:
01. Enthroned
02. Obliteration Crusade
03. Rapture Of Rot
04. Astral Carnage
05. Subconscious Pandemonium
06. Dread Emperor
07. The Forsaken Ones
08. Necrocide
09. Dethroned
10. Golem (PROTECTOR Cover)
Line-up:
Jens Finger Guitars, Bass
Bernd Reiners Vocals, Drums
Live Line-up:
Jens Finger Guitars
Bernd Reiners Vocals
Tobias Koops Guitar
Ulf Imwiehe Bass
Tom Hoffmann Drums
- Quelle:
- Sure Shot Worx
- Redakteur:
- Stephan Lenze
- Tags:
- slaughterday dread emperor testimony records
0 Kommentare