Neuer Stoff von SLAUGHTERDAY

SLAUGHTERDAY veröffentlicht den vernichtenden Titeltrack ihres kommenden neuen Albums "Dread Emperor"!

Das sechste Album der ostfriesischen Death Metal-Veteranen wird am Freitag, dem 13. Februar 2026, über Testimony Records in allen Formaten erscheinen.

Dread Emperor

https://www.youtube.com/watch?v=cVNBrXpo5kg

"Dread Emperor" Album Tracklist:

01. Enthroned

02. Obliteration Crusade

03. Rapture Of Rot

04. Astral Carnage

05. Subconscious Pandemonium

06. Dread Emperor

07. The Forsaken Ones

08. Necrocide

09. Dethroned

10. Golem (PROTECTOR Cover)

Line-up:

Jens Finger  Guitars, Bass

Bernd Reiners  Vocals, Drums

Live Line-up:

Jens Finger  Guitars

Bernd Reiners  Vocals

Tobias Koops  Guitar

Ulf Imwiehe  Bass

Tom Hoffmann  Drums