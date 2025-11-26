SMOKE RITES kündigt zweites Album an
Die polnische Stoner/Doom-Metal-Truppe SMOKE RITES hat für den 06.01.2026 ihr neues Album "Eager Eyes of Talion" angekündigt. Nach dem Debütlangspieler "Total Lung Capacity" (2022) wurde es recht still um die Band, welche bis dato nur einzelne Singles ans Licht brachten. Darunter auch ein Stück aus dem neuen Album 'Nothing Never'.
"Far Too Gone" Trackliste:
01. Golden Road
02. Eager Eyes Of Talion
03. Nothing Never
04. 10 Ft Dread
05. Death Is A Five Letter Word
06. Charas Drift
07. The Devil's Advocate
08. Wind Of Most Cruel Kind
Smoke Rites - Nothing Never [Lyrics Video]
https://www.youtube.com/watch?v=ctvrtlzd2-Q
