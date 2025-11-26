KILJIN mit neuem Album

Das Heavy-Metal-Quartett KILJIN hat für den 01.01.2026 sein neues Album "Far Too Gone" angekündigt, welches in Eigenregie veröffentlicht werden wird. Auf YouTube gibt es mit 'Erased' bereits einen Appetizer auf das neue Werk, aus dem Herzen von Michigan.







"Far Too Gone" Trackliste:





01. No Life

02. Disjointed

03. Erased

04. What Are You Looking For

05. Wadadada

06. No Escape

07. Inhabit The Void

08. This River Of Mine





KILJIN  ERASED (Official Single) | From the Upcoming Album FAR TOO GONE







https://www.youtube.com/watch?v=0VNXiIxl5eg

Quelle: KILJIN YouTube Redakteur: Norman Wernicke Tags: kiljin far too gone erased