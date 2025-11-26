KILJIN mit neuem Album "Far Too Gone"
Das Heavy-Metal-Quartett KILJIN hat für den 01.01.2026 sein neues Album "Far Too Gone" angekündigt, welches in Eigenregie veröffentlicht werden wird. Auf YouTube gibt es mit 'Erased' bereits einen Appetizer auf das neue Werk, aus dem Herzen von Michigan.
"Far Too Gone" Trackliste:
01. No Life
02. Disjointed
03. Erased
04. What Are You Looking For
05. Wadadada
06. No Escape
07. Inhabit The Void
08. This River Of Mine
KILJIN ERASED (Official Single) | From the Upcoming Album FAR TOO GONE
https://www.youtube.com/watch?v=0VNXiIxl5eg
KILJIN YouTube
Norman Wernicke
kiljin far too gone erased
