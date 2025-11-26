IRON MAIDEN bringt MEGADETH mit nach Hannover

IRON MAIDEN hat MEGADETH als Very Special Guest für die exklusive Deutschland-Headline-Show 2026 bestätigt. Das Konzert findet am 2. Juni in der Heinz von Heiden Arena in Hannover statt. Tickets sind hier erhältlich.

Die Meldung kommt kurz nach der Ankündigung MEGADETHs, dass das kommende selbstbetitelte Album "Megadeth" das letzte der Karriere werden soll. Es erscheint am 23. Januar 2026.

IRON MAIDENs Arenashow in Hannover ist Teil der nächsten Etappe der dieses Jahr gestarteten "Run For Your Lives World Tour", mit der die Band aktuell ihr 50-jähriges Bandjubiläum zelebriert und die schon jetzt als ihre bisher spektakulärste Konzertreise gilt. 2026 wird die Band zudem bei zahlreichen Sommerfestivals auftreten, darunter ROCK AM RING, ROCK IM PARK und ROCK FOR PEOPLE.