Mit THE BUTCHER SISTERS auf dem Cityroller

Die Mannheimer Kultband THE BUTCHER SISTERS ist zurück  und das lauter denn je!

Mit ihrem neuen Party-Brett 'Cityroller' zünden TBS den nächsten Abriss nach Hits wie 'White Monster', 'Bierosaufus Ex' und 'Herr Dokter'. Der Song ist eine satirische, aber liebevolle Hommage an Scooter, Cityroller-Freestyle und die glorreichen 2000er-Rave-Vibes, natürlich verpackt im typischen TBS-Sound: kompromissloser Crossover, ohrwurmtaugliche Hooks und jede Menge Augenzwinkern!

'Cityroller' wird natürlich auf dem gerade angekündigten Album "Das Schwarze Album" zu finden sein, welches am 23.01.2026 via Arising Empire erscheint - passend zum Tourstart in Ludwigsburg (News hier).

THE BUTCHER SISTERS - 'Cityroller' https://www.youtube.com/watch?v=YMiv4qYfv9Q

