An Evening with... MACHINE HEAD
Keine Opener. Keine Limits. Nur drei Stunden Hymnen, Deep Cuts und episches MACHINE HEAD bis die Nackenmuskeln und Stimmbänder nicht mehr können. - So kündigt MH-Mastermind Robb Flynn die kommende "An Evening with..."-Tour an.
Wer MACHINE HEAD bei einem der wenigen Sommerfestival-Auftritte dieses Jahr gesehen hat, weiß, dass selbst nach mehr als drei Jahrzehnten live noch immer die Post abgeht. Im kommenden Frühjahr kommen die Thrash-Legenden endlich wieder auf ausgedehnte Europatour und machen auch in Deutschland mehrmals Station. Dabei wird man gemäß des Tourmottos keine Supportacts dabei haben, sondern will dem Publikum ganze 180 Minuten selbst einheizen.
Hier die Termine für Deutschland:
13.04. Hamburg, Inselpark Arena
14.04. Zwickau, Sparkassen-Arena
18.04. Berlin, Columbiahalle
20.04. München, Tonhalle
04.05. Saarbrücken, Saarlandhalle
06.05. Ludwigsburg, MHP Arena
07.05. Wiesbaden, Schlachthof
08.05. Köln, Palladium
Der Vorverkauf startet am 28.11. um 10 Uhr
Karsten Jahnke Konzertdirektion
Chris Schantzen
machine head an evening with
