An Evening with... MACHINE HEAD

Keine Opener. Keine Limits. Nur drei Stunden Hymnen, Deep Cuts und episches MACHINE HEAD bis die Nackenmuskeln und Stimmbänder nicht mehr können. - So kündigt MH-Mastermind Robb Flynn die kommende "An Evening with..."-Tour an.

Wer MACHINE HEAD bei einem der wenigen Sommerfestival-Auftritte dieses Jahr gesehen hat, weiß, dass selbst nach mehr als drei Jahrzehnten live noch immer die Post abgeht. Im kommenden Frühjahr kommen die Thrash-Legenden endlich wieder auf ausgedehnte Europatour und machen auch in Deutschland mehrmals Station. Dabei wird man gemäß des Tourmottos keine Supportacts dabei haben, sondern will dem Publikum ganze 180 Minuten selbst einheizen.

Hier die Termine für Deutschland:

13.04. Hamburg, Inselpark Arena

14.04. Zwickau, Sparkassen-Arena

18.04. Berlin, Columbiahalle

20.04. München, Tonhalle

04.05. Saarbrücken, Saarlandhalle

06.05. Ludwigsburg, MHP Arena

07.05. Wiesbaden, Schlachthof

08.05. Köln, Palladium

Der Vorverkauf startet am 28.11. um 10 Uhr