EUROPE geht mit

2026 jährt sich die Veröffentlichung des Albums "The Final Countdown" mit dem gleichnamigen Überhit zum 40. Mal. Zu diesem Anlass geht EUROPE auf Jubiläumstour, bei dem neben den Lieblingsstücken der Band auch das gesamte Geburtstagsalbum (u.a. 'Love Chaser', 'Cherokee', 'Rock the Night') komplett gespielt werden soll. In Europe wird die Band von THE DAMN TRUTH begleitet, bei den US-Shows reist zusätzlich noch GUN mit. Deutschland und die Schweiz bekommen je zwei, Österreich eine Show.
Außerdem kündigen die schwedischen Rocker für September 2026 ein neues Album an, dessen Titel bald bekannt gegeben werden soll.
Sänger Joey Tempest: "In kürzester Zeit sind vierzig Jahre verflogen und wir werden 'The Final Countdown' erst zum zweiten Mal in unserer Karriere in seiner Gesamtheit spielen, zusammen mit anderen Hits und speziellen Versionen unseres kommenden Albums. Das wird klasse - wir arbeiten daran, die Produktion und die Show zu einem einzigartigen Erlebnis zu machen."
Die Tourdaten:
30.09.26 - UK-Glasgow, Sec Armadillo
02.10.26 - UK-Wolverhampton, Civic Hall
03.10.26 - UK-London, Eventim Apollo Hammersmith
05.10.26 - NL-Arnhem, Musis
06.10.26 - FR-Paris, Olympia
08.10.26 - ES-Barcelona, Poble Espanyol
09.10.26 - ES-Bilbao, Arena Miribilla
10.10.26 - ES-Madrid, La Cubierta
12.10.26 - CH-Lausanne, Salle Metropole
13.10.26 - CH-Zürich, Volkshaus
14.10.26 - IT-Mailand, Alcatraz
16.10.26 - DE-Stuttgart, Liederhalle
17.10.26 - AT-Wien, Gasometer
19.10.26 - DE-Berlin, Admiralspalast
20.10.26 - PL-Warschau, Cos Torwar
22.10.26 - DK-Kopenhagen, Falkonersalen
23.10.26 - SE-Göteborg, Film Studios
24.10.26 - SE-Stockholm, BK
26.10.26 - NO-Oslo, Sentrum-Scene
