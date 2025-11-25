EUROPE geht mit

2026 jährt sich die Veröffentlichung des Albums "The Final Countdown" mit dem gleichnamigen Überhit zum 40. Mal. Zu diesem Anlass geht EUROPE auf Jubiläumstour, bei dem neben den Lieblingsstücken der Band auch das gesamte Geburtstagsalbum (u.a. 'Love Chaser', 'Cherokee', 'Rock the Night') komplett gespielt werden soll. In Europe wird die Band von THE DAMN TRUTH begleitet, bei den US-Shows reist zusätzlich noch GUN mit. Deutschland und die Schweiz bekommen je zwei, Österreich eine Show.

Außerdem kündigen die schwedischen Rocker für September 2026 ein neues Album an, dessen Titel bald bekannt gegeben werden soll.

Sänger Joey Tempest: "In kürzester Zeit sind vierzig Jahre verflogen und wir werden 'The Final Countdown' erst zum zweiten Mal in unserer Karriere in seiner Gesamtheit spielen, zusammen mit anderen Hits und speziellen Versionen unseres kommenden Albums. Das wird klasse - wir arbeiten daran, die Produktion und die Show zu einem einzigartigen Erlebnis zu machen."

Die Tourdaten:

30.09.26 - UK-Glasgow, Sec Armadillo

02.10.26 - UK-Wolverhampton, Civic Hall

03.10.26 - UK-London, Eventim Apollo Hammersmith

05.10.26 - NL-Arnhem, Musis

06.10.26 - FR-Paris, Olympia

08.10.26 - ES-Barcelona, Poble Espanyol

09.10.26 - ES-Bilbao, Arena Miribilla

10.10.26 - ES-Madrid, La Cubierta

12.10.26 - CH-Lausanne, Salle Metropole

13.10.26 - CH-Zürich, Volkshaus

14.10.26 - IT-Mailand, Alcatraz

16.10.26 - DE-Stuttgart, Liederhalle

17.10.26 - AT-Wien, Gasometer

19.10.26 - DE-Berlin, Admiralspalast

20.10.26 - PL-Warschau, Cos Torwar

22.10.26 - DK-Kopenhagen, Falkonersalen

23.10.26 - SE-Göteborg, Film Studios

24.10.26 - SE-Stockholm, BK

26.10.26 - NO-Oslo, Sentrum-Scene