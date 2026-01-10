THRONE OF CHAOS - Menace And Prayer

Menace And Prayer

Mehr über Throne Of Chaos

Genre:
Melodic Death Metal
∅-Note:
9.00
Label:
Spikefarm
Release:
26.05.2000

    < 5 Wertungen

    1. From Clarity To Insanity
    2. The Scaffold Scenario
    3. Cold Bits Of Fire
    4. Bloodstained Prophecy
    5. Menace And Prayer
    6. Synthetia
    7. Opus Void
    8. Divanity

    Suche

    Artikel

    noten

    1.0 - 3.0
    Ein ganz übles Album.
    3.5 - 5.5
    Ein mehr oder weniger langweiliges Album.
    6.0 - 6.5
    Ein in vielen Bereichen ordentliches Album, das nicht mitreißt.
    7.0 - 7.5
    Ein gutes Album, dem der letzte Kick fehlt, um es dauerhaft auflegen zu wollen.
    8.0
    Ein Album, das man häufiger auflegen wird.
    8.5
    Ein Album, das man häufiger auflegen wird und auf jeden Fall Hits hat.
    9.0
    Ein Album, das dafür sorgt, dass man mitsingt/tanzt/zuckt.
    9.5
    Ein Album für die Dauerrotation. Kratzt am Klassikerstatus.
    10.0
    Ein Album, das in jeder Beziehung perfekt ist.

    Login

    Neu registrieren