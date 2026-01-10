HELLHAMMER-Sounds aus Uruguay!

Feinschmecker dürfen diesen Text gerne überspringen, denn die Südamerikaner von JPI VIO-LENS KOMMAND publizieren keinen Stoff für verwöhnte Gourmets. Stattdessen gibt es auch auf der neuen EP ausschließlich räudigen Death/Thrash der ganz, ganz alten Schule und somit den perfekten Stoff, um sich auf die HELLHAMMER-Reunion-Shows im kommenden Jahr vorzubereiten. Eigentlich mit einer klaren Bandidee gestartet, liegt das ganze Gewicht von JPI VIO-LENS KOMMAND aktuell auf den Schultern von Allamistakeo, der nicht nur für alle Instrumente verantwortlich zeichnet, sondern auch das rotzige Gebell übernimmt, das er hasserfüllt ins Mikro brüllt und dem ohnehin schon sehr aggressiven Grundton der Scheibe einen unmissvertsändlichen Zusatz verpasst - und ja, das passt.

Der Musiker aus Uruguay hat seine Idole genauestens studiert, deren Attitüde übernommen, gleichzeitig aber auch den frühen nordeuropäischen Black Metal zu seinen persönlichen Geheimtipps erkoren, was gerade im etwas längeren 'The Shining' deutlich zum Ausdruck kommt. Keine Kompromisse, keine schönen Noten, sondern einfach nur derbstes Geprügel ist die Folge des letzten Studiobesuchs, der mit seinem Garagensound auch in Sachen Authentizität nicht zurückstecken muss. Und auch vor dem Hintergrund, dass "The Body Of Death" bereits nach 21 Minuten wieder die Instrumente ausstöpselt und die Eindrücke wirken lässt, gibt es hier keine Kritik, denn diese bestialische Attacke will erst einmal verarbeitet werden, speziell wenn sie auch noch einige Horrorelemente aufnimmt wie in 'Let Me Be Free So I Can Be Your Death'. In der Schweiz wird man jedenfalls stolz sein dürfen, dass das eigene Erbe in Südamerika seit Jahren so gut verwaltet wird. Und gleichermaßen tritt auch Uruguay mal wieder auf die Metal-Landkarte, ein vermeintliches Entwicklungsland der härteren Klänge, das aber über einen sehr lebendigen Underground verfügt, an dessen Ende schließlich Platten wie "The Body Of Death" stehen.

Die neue Scheibe von JPI VIO-LENS KOMMAND ist strengstens limitiert, definitiv aber einen Lauschangriff wert. Wem derber Black/Death/Thrash Metal nicht rotzig genug klingen kann, der kontaktiert am besten umgehend Black Legion Records, um sich eines der lediglich 300 Exemplare zu sichern!