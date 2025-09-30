POWERMETAL.de präsentiert: DEVIL MAY CARE live!
POWERMETAL.de freut sich sehr, die kommende Tour der Jungs von DEVIL MAY CARE zu präsentieren!
Nach einer langen Zeit sind die Metalcore'ler wieder auf Tour und können es kaum erwarten, die neuen Songs des aktuellen "Limit"-Albums live mit euch allen zu feiern!
Mit von der Partie sind CALL IT A DAY und OCEANDVST.
Anbei die Dates dieses tollen Packages:
17.12.2025 Würzburg, Posthalle
16.01.2026 Nürnberg, Club Stereo
17.01.2026 Dresden, HD
22.01.2026 Hamburg, Logo
23.01.2026 Hannover, Lux
24.01.2026 Vechta, Gulfhaus
27.01.2026 München, Backstage
28.01.2026 Frankfurt, Nachtleben
29.01.2026 Göttingen, Exil
30.01.2026 Krefeld, Kulturrampe
31.01.2026 Köln, Helios 37
Tickets gibt es hier.
