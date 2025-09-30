POWERMETAL.de präsentiert: ENSIFERUM live!
POWERMETAL.de freut sich sehr, die kommende Tour von ENSIFERUM, FREEDOM CALL und DRAGONY zu präsentieren!
Richtig, das Jahr könnte wilder kaum starten, denn auf der "Winter Storm Over Europe"-Tour geben sich drei richtige Volltreffer die Ehre.
Viel zu lange hat die Heathen Horde auf eine komplette ENSIFERUM-Headliner-Tournee in Europa gewartet! Es ist an der Zeit, diesen Fluch zu brechen und die Wut der Schwertkämpfer zu entfesseln! Mit dabei auf dieser epischen Reise: FREEDOM CALL & DRAGONY gemeinsam werden die Bands jeden Abend zu einem Fest in Walhall machen!
Anbei die Dates:
07.01.2026 🇩🇪 Heidelberg Halle 02
08.01.2026 🇮🇹 Treviso New Age
09.01.2026 🇨🇭 Zurich Meh Suff! Winter Festival
10.01.2026 🇫🇷 Paris La Machine du Moulin Rouge (ohne FREEDOM CALL)
11.01.2026 🇬🇧 London The Dome
13.01.2026 🇱🇺 Esch / Alzette Rockhal
14.01.2026 🇳🇱 Haarlem Patronaat
15.01.2026 🇩🇪 Cologne Live Music Hall
16.01.2026 🇩🇪 Geiselwind Music Hall
17.01.2026 🇩🇪 Leipzig Hellraiser
18.01.2026 🇩🇪 Stuttgart LKA Longhorn
19.01.2026 🇩🇪 Hamburg Markthalle
20.01.2026 🇩🇪 Frankfurt Batschkapp
21.01.2026 🇩🇪 Berlin Festsaal Kreuzberg
22.01.2026 🇵🇱 Warsaw Proxima
23.01.2026 🇸🇰 Kosice Colloseum
24.01.2026 🇵🇱 Cracow Hype Park
25.01.2026 🇭🇺 Budapest Barba Negra
27.01.2026 🇩🇪 Munich Backstage Werk
28.01.2026 🇨🇿 Brno Sono
29.01.2026 🇦🇹 Salzburg Rockhouse
30.01.2026 🇩🇪 Memmingen Kaminwerk
31.01.2026 🇳🇱 Nijmegen Doornroosje
01.02.2026 🇧🇪 St. Niklaas De Casino
