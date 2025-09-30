POWERMETAL.de präsentiert: ENSIFERUM live!

POWERMETAL.de freut sich sehr, die kommende Tour von ENSIFERUM, FREEDOM CALL und DRAGONY zu präsentieren!

Richtig, das Jahr könnte wilder kaum starten, denn auf der "Winter Storm Over Europe"-Tour geben sich drei richtige Volltreffer die Ehre.

Viel zu lange hat die Heathen Horde auf eine komplette ENSIFERUM-Headliner-Tournee in Europa gewartet! Es ist an der Zeit, diesen Fluch zu brechen und die Wut der Schwertkämpfer zu entfesseln! Mit dabei auf dieser epischen Reise: FREEDOM CALL & DRAGONY  gemeinsam werden die Bands jeden Abend zu einem Fest in Walhall machen!

Anbei die Dates:

07.01.2026 🇩🇪 Heidelberg  Halle 02

08.01.2026 🇮🇹 Treviso  New Age

09.01.2026 🇨🇭 Zurich  Meh Suff! Winter Festival

10.01.2026 🇫🇷 Paris  La Machine du Moulin Rouge (ohne FREEDOM CALL)

11.01.2026 🇬🇧 London  The Dome

13.01.2026 🇱🇺 Esch / Alzette  Rockhal

14.01.2026 🇳🇱 Haarlem  Patronaat

15.01.2026 🇩🇪 Cologne  Live Music Hall

16.01.2026 🇩🇪 Geiselwind  Music Hall

17.01.2026 🇩🇪 Leipzig  Hellraiser

18.01.2026 🇩🇪 Stuttgart  LKA Longhorn

19.01.2026 🇩🇪 Hamburg  Markthalle

20.01.2026 🇩🇪 Frankfurt  Batschkapp

21.01.2026 🇩🇪 Berlin  Festsaal Kreuzberg

22.01.2026 🇵🇱 Warsaw  Proxima

23.01.2026 🇸🇰 Kosice  Colloseum

24.01.2026 🇵🇱 Cracow  Hype Park

25.01.2026 🇭🇺 Budapest  Barba Negra

27.01.2026 🇩🇪 Munich  Backstage Werk

28.01.2026 🇨🇿 Brno  Sono

29.01.2026 🇦🇹 Salzburg  Rockhouse

30.01.2026 🇩🇪 Memmingen  Kaminwerk

31.01.2026 🇳🇱 Nijmegen  Doornroosje

01.02.2026 🇧🇪 St. Niklaas  De Casino