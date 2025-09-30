MAYFAIR-Gitarrist verstorben

René Tiefenböck, Gitarrist der einzigartigen und großartigen Avantgarde Prog Metal-Band MAYFAIR, ist verstorben. Dies teilten Bandmitglieder über die sozialen Netzwerke mit. Ich bin geschockt und unendlich traurig, aber auch froh, dich wunderbaren und positiv verrückten Menschen kennengelernt zu haben. Wo immer du jetzt auch steckst; mach es gut, mein Lieber...

Quelle: Facebook Redakteur: Stephan Lenze Tags: mayfair rene tiefenböck