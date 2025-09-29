NASTYVILLE: Neues Video

Der Videoclip der neuen, digitalen Single 'Run Wild, Rev High!' aus dem aktuellen Album "Rebirth" der italienischen Hardrockband NASTYVILLE ging heute online.







https://www.youtube.com/watch?v=Ov7qdb5fw8Q

Quelle: Asher Media Relations Redakteur: Stefan Kayser Tags: nastyville rebirth run wild rev high