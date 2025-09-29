DYSYLUMN mit neuem Album
Das Progressive Black/Death Metal-Duo, DYSYLUMN, aus Frankreich, plant am 17.10.2025 sein viertes Studioalbum "Abstraction" zu veröffentlichen. Mit der Plattenfirma Signal Rex an der Seite wird die neue Scheibe den Fans in verschiedensten Formaten präsentiert werden. Als Appetizer auf das neue Werk gibt es bereits 'Abstraction III' auf YouTube.
"Abstraction" Trackliste:
01. Abstraction I
02. Abstraction II
03. Abstraction III
04. Abstraction IV
05. Abstraction V
Abstraction III [TRACK PREMIER]
https://www.youtube.com/watch?v=kmfAavmz55U
- Quelle:
- DYSYLUMN Facebook
- Redakteur:
- Norman Wernicke
- Tags:
- dysylumn abstraction
