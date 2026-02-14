AEON GODS - Reborn To Light

Reborn To Light

Auch im Soundcheck: Soundcheck 02/26

Mehr über Aeon Gods

Genre:
Symphonic Power Metal
∅-Note:
9.00
Label:
Scarlet Records
Release:
20.02.2026

    < 5 Wertungen

    1. Birth Of Light
    2. Flames Of Ember Dawn
    3. Barque Of Millions (Amduat pt. I)
    4. The Sacred Union (Amduat pt. II)
    5. Soldiers Of Re (Amduat pt. III)
    6. Reborn To Light (Amduat pt. IV)
    7. Feather Or Heart
    8. Rebellion (Re's Dying Reign pt. I)
    9. Blood And Sand (Re's Dying Reign pt. II)
    10. Farewell (Re's Dying Reign pt. III)

    Suche

    Artikel

    noten

    1.0 - 3.0
    Ein ganz übles Album.
    3.5 - 5.5
    Ein mehr oder weniger langweiliges Album.
    6.0 - 6.5
    Ein in vielen Bereichen ordentliches Album, das nicht mitreißt.
    7.0 - 7.5
    Ein gutes Album, dem der letzte Kick fehlt, um es dauerhaft auflegen zu wollen.
    8.0
    Ein Album, das man häufiger auflegen wird.
    8.5
    Ein Album, das man häufiger auflegen wird und auf jeden Fall Hits hat.
    9.0
    Ein Album, das dafür sorgt, dass man mitsingt/tanzt/zuckt.
    9.5
    Ein Album für die Dauerrotation. Kratzt am Klassikerstatus.
    10.0
    Ein Album, das in jeder Beziehung perfekt ist.

    Login

    Neu registrieren