SYLOSIS - The New Flesh

The New Flesh

Genre:
Modern Metal / Thrash Metal
∅-Note:
9.00
Label:
Nuclear Blast Records
Release:
20.02.2026

    < 5 Wertungen

    1. Beneath The Surface
    2. Erased
    3. All Glory, No Valour
    4. Lacerations
    5. Mirror Mirror
    6. Spared From The Guillotine
    7. Adorn My Throne
    8. The New Flesh
    9. Everywhere At Once
    10. Circle Of Swords
    11. Seeds In The River

