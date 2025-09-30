DEPRESSIVE AGE live on stage

Progressive Thrash-Maniacs aufgepasst! Die legendäre Berliner Tech Thrash-Kombo DEPRESSIVE AGE hat sich nicht nur vor wenigen Jahren reformiert und vor zwei Jahren einen denkwürdigen Live-Einstand beim Rock Hard Festival gefeiert, sondern ist jetzt auch auf der kleinen Bühne endlich wieder live am Start.

Am 3. Oktober spielen die Jungs zusammen mit der lokalen Thrash-Band DISTANT SHADOW im Bambi Galore zu Hamburg auf. Läppische 20 Tacken (bzw. 13 Euro ermäßigt) sind für das Package ein wahrer Schnapper. Also nicht lange überlegen, sondern Karten unter diesem Link ordern. Bereuen vollkommen ausgeschlossen.

Wer es nicht ganz in den Norden schafft, hat einen Tag später am 4.10. die Möglichkeit, die Jungs im Rahmen des "5 Jahre Ruhrpott Metalians e.V." zusammen mit anderen illustren Bands im Don't Panic in Essen zu sehen.

SUPPORT THE UNDERGROUND!

DEPRESSIVE AGE live @ Rock Hard Festival 2023

https://www.youtube.com/watch?v=wx7IaSfMqBs