ANGUS McSIX mit neuem Video

Nach ihrem erfolgreichen Debüt "Angus McSix And The Sword Of Power" (2023) kündigt die Band für den 13. März 2026 ihr zweites Werk an, das erneut über Napalm Records erscheinen wird.



Außerdem haben die Helden ein neues Mitglied in ihrer Reihen: The Dwarf, die neue Gitarristin der Band. Dahinter steckt niemand Geringeres als Jasmin Pabst, Gitarren-Influencerin und Vollblut-Musikerin. Sie soll Adam auf der Reise zur Rettung seines Bruders unterstützen, um den legendären Helden aus dem Eisblock zu befreien.



Mit Uwe Ochsenknecht hat sich die Band weitere prominente Unterstützung geholt: Der Schauspieler schlüpft im Universum von ANGUS McSIX in die Rolle des mächtigen Königs, Vater des ehemaligen Sängers Angus McSix sowie des aktuellen Helden Adam McSix.



Mit der neuen Single 'The Fire Of Yore' beraten sich Adam und sein Vater über Angus' grausames Schicksal  und wie sie den legendären Helden aus dem Eisblock befreien können, in dem sein Erzfeind, Archdemon Seebulon, ihn gefangen hält.



Seeb Levermann über 'The Fire Of Yore' und die Zusammenarbeit mit Uwe Ochsenknecht:

" 'The Fire Of Yore' ist einer meiner liebsten Songs vom neuen Album  wobei ich alle liebe. Es war fantastisch, mit Uwe Ochsenknecht auf den Klippen von Mallorca zu arbeiten und die Geschichte so zusammenfügen zu können. Wir sind außerdem sehr glücklich, Jassy als The Dwarf dabei zu haben, während Adam weiterhin auf der Suche nach Thalestris ist. Jassy ist ein toller Mensch und eine großartige Gitarristin."



The Fire Of Yore, feat. Uwe Ochsenknecht

https://www.youtube.com/watch?v=vDn00xmZle8