WORLDVIEW meldet sich zurück

Nach 10 Jahren meldet sich die amerikanische Progressive/Power Metal-Foration WORLDVIEW, mit dem zweiten Album zurück. "Invincible" ist der Nachfolger des, 2025 erschienen Debüts "The Chosen Few" und wird am 17.10.2025, via Girder Records veröffentlicht.







"Invincible" Trackliste:





01. Beware The Wolves

02. Invincible

03. Hauntingly Beautiful

04. Mystery Babylon

05. Vision In My Mind

06. Until We Meet Again

07. Dont Talk To Strangers (DIO cover)

08. Whos To Say

09. Blindsided

10. A.I. Revolution







Quelle: WORLDVIEW Facebook Redakteur: Norman Wernicke Tags: worldview invincible