WORLDVIEW meldet sich zurück
30.09.2025 | 17:35
Nach 10 Jahren meldet sich die amerikanische Progressive/Power Metal-Foration WORLDVIEW, mit dem zweiten Album zurück. "Invincible" ist der Nachfolger des, 2025 erschienen Debüts "The Chosen Few" und wird am 17.10.2025, via Girder Records veröffentlicht.
"Invincible" Trackliste:
01. Beware The Wolves
02. Invincible
03. Hauntingly Beautiful
04. Mystery Babylon
05. Vision In My Mind
06. Until We Meet Again
07. Dont Talk To Strangers (DIO cover)
08. Whos To Say
09. Blindsided
10. A.I. Revolution
