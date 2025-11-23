Alissa White-Gluz überrascht mit Solo-Single

Nach der heute verkündeten Trennung von ARCH ENEMY sorgt Alissa White-Gluz für die nächste Überraschung: Die kanadische Sängerin veröffentlicht mit 'The Room Where She Died' ihre erste Solo-Single und präsentiert sich dabei so persönlich wie lange nicht mehr.



Der Track entstand in Zusammenarbeit mit Oliver Palotai, der bereits seit Jahren zu ihrem musikalischen Umfeld zählt. Auch das dazugehörige Video stammt vollständig aus der kreativen Feder der Frontfrau.







The Room Where She Died by ALISSA







https://www.youtube.com/watch?v=MvnKywEnTZI

Quelle: Alissa White-Gluz YouTube Redakteur: Norman Wernicke Tags: alissa-white gluz alissa arch enemy trennung