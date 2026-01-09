ALTER BRIDGE - Alter Bridge

Alter Bridge

Mehr über Alter Bridge

Genre:
Modern Hard Rock / Metal
∅-Note:
9.50
Label:
Napalm Records
Release:
09.01.2026

    < 5 Wertungen

    1. Silent Divide
    2. Rue The Day
    3. Power Down
    4. Trust On Me
    5. Disregarded
    6. Tested And Able
    7. What Lies Within
    8. Hang By A Thread
    9. Scales Are Falling
    10. Playing Aces
    11. What Are You Waiting For
    12. Slave To Master

    1.0 - 3.0
    Ein ganz übles Album.
    3.5 - 5.5
    Ein mehr oder weniger langweiliges Album.
    6.0 - 6.5
    Ein in vielen Bereichen ordentliches Album, das nicht mitreißt.
    7.0 - 7.5
    Ein gutes Album, dem der letzte Kick fehlt, um es dauerhaft auflegen zu wollen.
    8.0
    Ein Album, das man häufiger auflegen wird.
    8.5
    Ein Album, das man häufiger auflegen wird und auf jeden Fall Hits hat.
    9.0
    Ein Album, das dafür sorgt, dass man mitsingt/tanzt/zuckt.
    9.5
    Ein Album für die Dauerrotation. Kratzt am Klassikerstatus.
    10.0
    Ein Album, das in jeder Beziehung perfekt ist.

