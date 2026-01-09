Ein Highlight zum Jahresbeginn!

Keine zweieinhalb Jahre ist es her, dass uns ALTER BRIDGE mit "Pawns & Kings" einen absoluten Leckerbissen beschert hat. In dieser Zeit waren die Bandmitglieder sehr eifrig. Während Myles Kennedy ein Solo-Album veröffentlicht hat und eine Solo-Tour gefahren ist, haben seine Bandkollegen CREED wieder aufleben lassen und verschiedene Tourneen in den USA gespielt. Zudem hat Mark Tremonti ebenfalls ein weiteres Solo-Album veröffentlicht, welches sich bei mir zum Album des Jahres 2025 gemausert hat, und war mit TREMONTI in Europa unterwegs. Bei alledem haben es die vier US-Amerikaner aber auch noch geschafft, zwölf neue Songs für ALTER BRIDGE aufzunehmen und unter dem Titel "Alter Bridge" nun zu veröffentlichen. Was kann uns die Truppe auf dem achten Album bieten?

Das erste Riff vom Opener 'Silent Divide' klingt sehr heavy und es entwickelt sich eine richtig coole Nummer. Myles kann mich im Vergleich zu den vorherigen Alben auch wieder mehr mit seiner Stimme abholen, klingt er nicht mehr ganz so sehr nach Axl Rose, sondern wieder mehr nach Myles Kennedy. Dennoch überzeugt mich persönlich 'Tested And Able' auf der ganzen Scheibe am meisten, weil hier die Strophen von Mark Tremonti gesungen werden und ich diese Stimme mittlerweile einfach noch fesselnder finde. Aber auch Myles kreiert Gänsehautmomente und eingängige Refrains wie beispielsweise in 'Rue The Day', 'What Lies Within' und auch 'Tested And Able'. 'Power Down' macht genau das Gegenteil des Songtitels und fährt die Power deutlich nach oben. Schöne Uptempo-Nummer.

Insgesamt muss man sagen, dass ALTER BRIDGE selten so hart geklungen hat. Der Gitarrensound klingt sehr modern und hart. Bestes Beispiel dafür ist in meinen Ohren 'Disregarded'. 'Trust In Me' beginnt dagegen eher melancholisch und erinnert anfangs an SENTENCED. Bei 'Hang By A Thread' bekommt man sofort Gänsehaut, lässt die Nummer doch an eine der absoluten Bandhighlights namens 'Watch Over You' denken. Atmosphäre, Gitarrensound und Myles Gesang machen diesen Vergleich absolut möglich. Man könnte auch fast den Text zu 'Watch Over You' einfügen, es würde ebenfalls fast passen. Auf jeden Fall beweist die Truppe hier erneut, dass es wenige andere Bands gibt, die so gute Balladen schreiben können.

Hat "Pawns & Kings" vor knapp zweieinhalb Jahren noch mehrere Durchläufe benötigt, um mich wirklich zu überzeugen, begeistert mich "Alter Bridge" seit dem ersten Hördurchgang. Das Beste kommt halt nicht immer zum Schluss, sondern manchmal auch schon zu Beginn eines Jahres. Da wir ja gerade noch in der Zeit unserer Jahreshighlights 2025 sind, kann ich jetzt schon behaupten, dass sich "Alter Bridge" in meinen Jahreshighlights 2026 wiederfinden wird. Und ich traue mich schon zu prognostizieren, dass ein Treppchenplatz dabei realistisch ist.