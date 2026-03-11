Ein kleiner Appetithappen, der Lust aufs Komplettmenü macht.

So, hier muss ich direkt mal mit etwas (natürlich nicht ganz ernst gemeinter) Nörgelei starten. Warum? Nun, da lese ich voller Freude, dass es zwei Jahre nach "Myths Of Fate" (VÖ 22.3.24) neues Material von LEAVES' EYES gibt und dann ist es "nur" dieser entschieden zu kurze Vier-Song-EP-Appetithappen! Okay, okay, kurz aber knackig und mit allem versehen, was ich an LEAVES' EYES so mag. Daran ändern auch einige Neubesetzungen nichts. Weiterhin sind Elina Siirala und Alexander Krull für den Gesang zuständig. Zu Gitarrist Luc Gebhardt hat sich noch Florian Ewert hinzugesellt, für die Drums ist Simon krlec zuständig und neu am Bass ist auch Dominik Prykiel. Sehr schön ist übrigens auch das ansprechende mystische Cover.



Die EP lebt, wie immer, auch viel vom Gegensatz der beiden Stimmen. Da ist einmal Elinas glockenheller Soprangesang und Alexanders düsteres Growling. Eigentlich bin ich ja nicht so der Fan dieser dunklen Töne, aber hier passt einfach alles hervorragend zueinander. Es ist fast ein bisschen magisch, denn Elina be- und verzaubert mich immer mit ihrem Gesang, was sie direkt mit dem eher ruhigen, symphonischen Titeltrack unter Beweis stellt, den sie mit dahingehauchten Worten einleitet. Auch das kraftvolle, aber fast dezente Drumming erfreut hier.



Eine härtere Folk-Note wird bei 'Hall Of The Brave' aufgefahren, hier kommen auch Alexanders Growls zum Einsatz. Auch die hier ebenfalls härter auftretende Instrumentalfraktion - allen voran das hämmernde Drumming - und ein eindringlicher Chorgesang, verleihen dem Track eine ganz besondere Stimmung. Ähnliche ist es bei 'Until The Last Day', auch hier ergänzen sich Elina und Alexander perfekt, fettes Riffing und knackiger Schlagzeugsound inklusive. Bleibt noch der Abschluss-Song 'Roots Eternal', eine wunderschöne, sanfte Ballade, auf dem Elina einmal mehr ihr ganzes Gesangskönnen einbringt.



So lasse ich nun dieses Appetithappen genüsslich auf mich wirken und freue mich schon auf das hoffentlich bald kommende Komplettmenü  sprich: das kommende Album. Das lässt hoffentlich nicht allzu lange auf sich warten, denn der Hunger ist geweckt!



Song Of Darkness







https://www.youtube.com/watch?v=KFiVewn7B7U