Außergewöhnlich vertraut, und doch außergewöhnlich anders.

"New Days Symptoms" ist bedauerlicherweise meine erste Begegnung mit FINAL GASP - berdauerlicherweise, weil mir das Debütalbum der Bostoner Alternative-Metaller entgangen ist und man mit Blick auf den Zweitling definitiv abschätzen kann, dass einem hier vor drei Jahren ein echtes Kleinod durch die Lappen gegangen ist. Was aber nicht war, kann ja immer noch werden.



Zunächst jedoch gilt die gesamte Aufmerksamkeit den zehn neuen Songs, deren stilistischer Querschnitt sicherlich sehr gewagt erscheint, deren enorme Bandbreite aber nie das Gefühl hinterlegt, hier würden völlig irrelevante Kontraste gegeneinander arbeiten oder sich sogar so weit aufheben, dass die Kompositionen auf der Stelle treten. Das genaue Gegenteil ist der Fall: Hier werden emotionale Achterbahnfahrten zwischen aufgeregten Screamo-Parts, post-metallischen Prog-Strukturen, epischen Alterna-Harmonien und monumentalen, aber dennoch sehr kompakt zusammengefassten Spanungskurven aufgerichtet, dass es eine echte Freude aber auch ein echtes Erlebnis ist. Das gilt sowohl für die ganz kurzen, an sich schnell bewältigten Nummern wie 'Eternal Silence' und 'Fractures', aber auch für die extrem episch ausstrahlenden Rocksongs namens 'No Hand To Lead', 'The Apparition' und 'Pale Sun'.



Was genau FINAL GASP dabei fabriziert, ist derweil mit Worten schwer zu packen, weil hier eine Reihe von Gegensätzen erfolgreiche Handreichungen betreibt und wirklich jede Sparte der modernen Rockmusik ein kurzes Stelldichein erlebt, ohne dass die gegebenen Zusammenhänge etwas Befremdliches mitbringen. Von Post-Punk bis hin zu alternativen Metal-Strukturen, von Rotzrock zu erhabenen Indie-Sounds, von Doom bis hin zu Grunge, alles ist in dieser immensen Spannbreite abgebildet und findet auf elegante Art und Weise Verwendung. Und da ganz nebenbei noch ein paar bemerkenswerte Hooklines erarbeitet werden, kann man FINAL GASP am Ende nur gratulieren, etwas Denkwürdiges auf die Beine gestellt zu haben.



"New Day Symptoms" ist zeitlos und wundervoll - und wird umgehend gemeinsam mit dem Erstling in den Warenkorb gelegt. Hoffentlich nicht nur in meinen...



