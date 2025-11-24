AMON AMARTH kündigt "The Allfather Awakens"-Headlinetour 2026 an
Die schwedische Viking-Metal-Institution AMON AMARTH setzt 2026 erneut die Segel. Unter dem Banner "The Allfather Awakens" kündigt die Band eine umfangreiche UK- und EU-Headlinetour für den Herbst kommenden Jahres an. Unterstützt wird das Quintett dabei von zwei Landsmännern: den modernen Death-Metal-Aufsteigern ORBIT CULTURE sowie den Melodic-Death-Veteranen SOILWORK.
Tickets für "The Allfather Awakens" sind ab Freitag, 28. November, 9 Uhr GMT / 10 Uhr CET erhältlich.
Musikalisch gab es zuletzt ebenfalls frischen Wind aus dem Norden: Mit der neuen Single 'We Rule The Waves' meldete sich AMON AMARTH nach längerer Pause zurück. Für Ende 2026 hat die Band zudem ein neues Studioalbum angekündigt, das ganz im Zeichen der entfesselten Wut Odins stehen soll. Weitere Informationen dazu sollen bald folgen.
We Rule The Waves
https://www.youtube.com/watch?v=5VLMKHikNrM
Hier die Tourdaten:
09.10.26 - ENGLAND - Manchester, O2 Apollo
10.10.26 - ENGLAND - London, Eventim Apollo
11.10.26 - ENGLAND - Wolverhampton, Civic Hall
13.10.26 - FRANCE - Paris, Zenith
14.10.26 - LUXEMBOURG - Esch sur Alzette, Rockhal
16.10.26 - GERMANY - Stuttgart, Schleyer-Halle
17.10.26 - GERMANY - Frankfurt, Festhalle
18.10.26 - BELGIUM - Antwerp, Lotto Hall
20.10.26 - NETHERLANDS - Den Bosch, Mainstage
21.10.26 - GERMANY - Hamburg, Sporthalle
23.10.26 - SWEDEN - Gothenburg, Scandinavium
24.10.26 - SWEDEN - Stockholm, Hovet
26.10.26 - FINLAND - Helsinki, Ice Hall
27.10.26 - ESTONIA - Tallin, Unibet Arena
29.10.26 - POLAND - Gliwice, PreZero Arena Gliwice
30.10.26 - GERMANY - Leipzig, Quarterback Immobilien Arena
31.10.26 - GERMANY - Oberhausen, Rudolf Weber Arena
02.11.26 - HUNGARY - Budapest, Barba Negra
03.11.26 - AUSTRIA - Vienna, Gasometer
04.11.26 - GERMANY - Bamberg, Brose Arena
06.11.26 - CZECH REPUBLIC - Prague, O2 Universum
07.11.26 - GERMANY - Berlin, Velodrom
08.11.26 - GERMANY - Munich, Zenith
10.11.26 - ITALY - Milan, Alcatraz
11.11.26 - SWITZERLAND - Zurich, The Hall
13.11.26 - SPAIN - Barcelona, Sant Jordi Club
14.11.26 - SPAIN - Madrid, Vistalegre
15.11.26 - PORTUGAL - Lisbon, Sala Tejo
