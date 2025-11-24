AMON AMARTH kündigt

Die schwedische Viking-Metal-Institution AMON AMARTH setzt 2026 erneut die Segel. Unter dem Banner "The Allfather Awakens" kündigt die Band eine umfangreiche UK- und EU-Headlinetour für den Herbst kommenden Jahres an. Unterstützt wird das Quintett dabei von zwei Landsmännern: den modernen Death-Metal-Aufsteigern ORBIT CULTURE sowie den Melodic-Death-Veteranen SOILWORK.



Tickets für "The Allfather Awakens" sind ab Freitag, 28. November, 9 Uhr GMT / 10 Uhr CET erhältlich.



Musikalisch gab es zuletzt ebenfalls frischen Wind aus dem Norden: Mit der neuen Single 'We Rule The Waves' meldete sich AMON AMARTH nach längerer Pause zurück. Für Ende 2026 hat die Band zudem ein neues Studioalbum angekündigt, das ganz im Zeichen der entfesselten Wut Odins stehen soll. Weitere Informationen dazu sollen bald folgen.



We Rule The Waves







https://www.youtube.com/watch?v=5VLMKHikNrM



Hier die Tourdaten:



09.10.26 - ENGLAND - Manchester, O2 Apollo

10.10.26 - ENGLAND - London, Eventim Apollo

11.10.26 - ENGLAND - Wolverhampton, Civic Hall

13.10.26 - FRANCE - Paris, Zenith

14.10.26 - LUXEMBOURG - Esch sur Alzette, Rockhal

16.10.26 - GERMANY - Stuttgart, Schleyer-Halle

17.10.26 - GERMANY - Frankfurt, Festhalle

18.10.26 - BELGIUM - Antwerp, Lotto Hall

20.10.26 - NETHERLANDS - Den Bosch, Mainstage

21.10.26 - GERMANY - Hamburg, Sporthalle

23.10.26 - SWEDEN - Gothenburg, Scandinavium

24.10.26 - SWEDEN - Stockholm, Hovet

26.10.26 - FINLAND - Helsinki, Ice Hall

27.10.26 - ESTONIA - Tallin, Unibet Arena

29.10.26 - POLAND - Gliwice, PreZero Arena Gliwice

30.10.26 - GERMANY - Leipzig, Quarterback Immobilien Arena

31.10.26 - GERMANY - Oberhausen, Rudolf Weber Arena

02.11.26 - HUNGARY - Budapest, Barba Negra

03.11.26 - AUSTRIA - Vienna, Gasometer

04.11.26 - GERMANY - Bamberg, Brose Arena

06.11.26 - CZECH REPUBLIC - Prague, O2 Universum

07.11.26 - GERMANY - Berlin, Velodrom

08.11.26 - GERMANY - Munich, Zenith

10.11.26 - ITALY - Milan, Alcatraz

11.11.26 - SWITZERLAND - Zurich, The Hall

13.11.26 - SPAIN - Barcelona, Sant Jordi Club

14.11.26 - SPAIN - Madrid, Vistalegre

15.11.26 - PORTUGAL - Lisbon, Sala Tejo

