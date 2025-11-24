RVBANG 2026 - WHITE LION bestätigt!

Für das RVBANG 2026 gibt es eine neue Bestätigung. Mike Tramp kommt mit WHITE LION nach Balingen. Wir dürfen uns auf unvergessliche Hits wie 'Wait' und 'When The Children Cry' freuen.



Das RVBANG 2026 findet vom 09.07 - 11.07. 2026 auf dem Messegelände Balingen statt.



Weitere Bestätigungen sollen in Kürze folgen.





Hier geht es zu den Tickets: www.eventbrite.de



Für weitere Infos checkt die offizielle Webseite vom RVBANG.

