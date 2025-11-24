IN EXTREMO geht wieder auf Burgentour

Die beliebte "Burgentour"-Reihe wird auch 2026 fortgesetzt - im Sommer sind die Mittelalter-Rocker in acht historischen Stätten unter dem Motto "Carpe Noctem" zu Gast. Der Vorverkauf startet am 26. November um 12 Uhr.

Die Termine:

24.07.26: Esslingen - Burg Esslingen

31.07.26: Ebern - Eyerichshof

01.08.26: Creuzburg - Burg Creuzburg

14.08.26: Koblenz - Festung Ehrenbreitstein

28.08.26: Klaffenbach - Wasserschloss

29.08.26: Satzvey - Burg Satzvey

04.09.26: A-Kufstein - Festung Kufstein

11.09.26: Hanau - Amphitheater