IN EXTREMO geht wieder auf Burgentour
24.11.2025 | 12:59
Die beliebte "Burgentour"-Reihe wird auch 2026 fortgesetzt - im Sommer sind die Mittelalter-Rocker in acht historischen Stätten unter dem Motto "Carpe Noctem" zu Gast. Der Vorverkauf startet am 26. November um 12 Uhr.
Die Termine:
24.07.26: Esslingen - Burg Esslingen
31.07.26: Ebern - Eyerichshof
01.08.26: Creuzburg - Burg Creuzburg
14.08.26: Koblenz - Festung Ehrenbreitstein
28.08.26: Klaffenbach - Wasserschloss
29.08.26: Satzvey - Burg Satzvey
04.09.26: A-Kufstein - Festung Kufstein
11.09.26: Hanau - Amphitheater
