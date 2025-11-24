GUNS N' ROSES kündigt Welttournee an
Kommentieren
GUNS N' ROSES hat für 2026 eine umfangreiche Welttournee angekündigt, die frische Headline-Termine in Europa, Süd- und Nordamerika sowie diverse Festivalauftritte umfasst.
Hier die Europatermine:
04.06.26 Gliwice (PL), PreZero Arena Gliwice
06.06.26 Gliwice (PL), PreZero Arena Gliwice
10.06.26 Dublin (IE), 3Arena
13.06.26 Donington (UK), Download Festival
18.06.26 Amsterdam (NL), Ziggo Dome
20.06.26 Amsterdam (NL), Ziggo Dome
23.06.26 Berlin (DE), Uber Arena
25.06.26 Berlin (DE), Uber Arena
28.06.26 Antwerpen (BE), AFAS Dome
01.07.26 Paris (FR), Accor Arena
03.07.26 Paris (FR), Accor Arena
- Quelle:
- GUNS N' ROSES Facebook
- Redakteur:
- Norman Wernicke
- Tags:
- guns n roses
0 Kommentare