BLACKTOOTHED mit neuem Video
Kommentieren
24.11.2025 | 16:21
Die Leipziger alternative Metal-Band BLACKTOOTHED hat via Arising Empire ihren Song 'Embers' ausgekoppelt. Der Track ist auf YouTube, sowie auf den gängigen Streamingdiensten online.
Die Leipziger alternative Metal-Band BLACKTOOTHED hat via Arising Empire ihren Song 'Embers' ausgekoppelt. Der Track ist auf YouTube, sowie auf den gängigen Streamingdiensten online.
BLACKTOOTHED - EMBERS (OFFICIAL VIDEO)
https://www.youtube.com/watch?v=y2y97nqte8o
- Quelle:
- BLACKTOOTHED Facebook
- Redakteur:
- Norman Wernicke
- Tags:
- blacktoothed embers
0 Kommentare