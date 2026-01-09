Klassisch, unzerstörbar, jederzeit passend und gern gehört.

Die schwedische Band BULLET hat den Stil komplett gewechselt und macht jetzt Progressive Thrash! Was, das glaubst du nicht? Okay, war ein Scherz. BULLET macht das, was die Band bereits seit fünfundzwanzig Jahren macht: Klassischen Hardrock, der auch mal einen metallischen Touch haben kann, aber ganz sicher keinen Heavy Metal, egal wie oft man uns das weismachen will. Okay, 2001 bis - sagen wir - 2011, also die erste Dekade des Bestehens, mag das noch etwas schwerer geklungen haben, aber die letzten Alben und auch "Kickstarter" sind kein heftiger Metal, sondern cooler Hardrock, weniger Headbanging als Hüftschwingen, bis das Bier überschwappt.

Das mittlerweile siebte BULLET-Album bringt uns daher elf neue Rockhymnen, komplett mit knackigen Riffs und Reibeisengesang, der nicht selten an unseren Bundes-Udo Dirkscnneider erinnert, die knarzige Ikone, die beinahe unnachahmlich für immerwährende gute Laune sorgt. Beinahe, weil Dag Hofer unserem Lieblingswuppertaler durchaus nacheifert und das Ziel immerhin vor Augen hat. Das stellt er in zügigen ACCEPT-Rockern wie dem albumeröffnenden Titelsong, 'Chained By Metal' oder 'Strike At Night' genauso unter Beweis wie in AC/DC-Wiedergängern wie 'Keep Rolling' oder 'Night Falls Down'.

Es gibt tatsächlich nicht mehr dazu zu sagen, als "Kickstarter" als ein gelungenes Album in besagter Schnittmenge zu bezeichnen, das genauso viel Spaß macht, wie es absolut und überhaupt nichts Neues in die Musikwelt einbringt. Neununddreißig kurzweilige Minuten sind aber auch ein lobenswertes Resultat, wofür BULLET sich eine gutmütoge Note redlich verdient hat, auch wenn ich wetten würde, dass das Ganze live nochmal ein anderes, noch besseres Kaliber darstellen dürfte.