Mehr über Bullet

Genre:
Hardrock
∅-Note:
7.00
Label:
Steamhammer
Release:
09.01.2026

    < 5 Wertungen

    1. Kickstarter
    2. Caught In The Action
    3. Open Fire
    4. Keep Rolling
    5. Hit The Road
    6. Avenger
    7. Chained By Metal
    8. Spitfire
    9. Full Throttle
    10. Strike At Night
    11. Night Falls Down

    1.0 - 3.0
    Ein ganz übles Album.
    3.5 - 5.5
    Ein mehr oder weniger langweiliges Album.
    6.0 - 6.5
    Ein in vielen Bereichen ordentliches Album, das nicht mitreißt.
    7.0 - 7.5
    Ein gutes Album, dem der letzte Kick fehlt, um es dauerhaft auflegen zu wollen.
    8.0
    Ein Album, das man häufiger auflegen wird.
    8.5
    Ein Album, das man häufiger auflegen wird und auf jeden Fall Hits hat.
    9.0
    Ein Album, das dafür sorgt, dass man mitsingt/tanzt/zuckt.
    9.5
    Ein Album für die Dauerrotation. Kratzt am Klassikerstatus.
    10.0
    Ein Album, das in jeder Beziehung perfekt ist.

