Klares Statement, brachiales Geschoss!

Bereits zum zweiten Mal entführen uns die Jungs von LIONHEART ins Tal des Todes, und diesmal hat sich die Gang prominente Verstärkung dazugeholt. Unter anderem kollaboriert die Band mit A DAY TO REMEMBER im punkigen 'Death Grip' und lässt sich von Kubl in 'Chewing Through The Leash' unter die Arme greifen. Eventuelles Namedropping scheint aber völlig unnötig, denn LIONHEART kommt auch im zweiten Abschnitt von "Valley Of Death" sehr schnell auf den Punkt und präsentiert Metalcore in seiner ungeschönten, wenn auch ordentlich aufgefetteten Variante. Hier wird aggressiv gebolzt, hier und dort ein bisschen Rap Metal eingeflochten und irgendwie das Erbe von BIOHAZARD in einer rabiaten Version weitergetragen - auch wenn der neue Longplayer des NYC-Originals diesmal unerreicht bleibt.

Doch das dicke Pfund, das LIONHEART hier durch die Boxen schießt, hat eine sehr eindeutige Wirkung, einerseits sicherlich weil die Produktion recht wuchtig ist und man sich von den rauen Endfassungen vorangegangener Platten endgültig verabschiedet, andererseits aber auch, weil die Band ganz offensichtlich mit sehr viel Wut im Bauch ins Studio gewandert ist und "Valley Of Death" in diesem Sinne auch als Befreiungsschlag betrachten kann. Denn wenn man dem aktuellen Werk eines nachsagen muss, dann dass die Platte völlig kompromisslos klingt und mit größtmöglicher Aggression ausgestattet ist. Aber was hätte man auch anders erwartet?

Insofern kann man sich an dieser Stelle auch recht kurz fassen und mit dem Fazit schließen, dass dort, wo LIONHEART draufsteht, auch anno 2026 brachialer, grooviger und sehr metallischer Hardcore drinsteckt. "Valley Of Death II" ist ein knappes Statement, das in 23 Minuten den Status Quo der Herrschaften weiter aufpoliert!