ARCH ENEMY trennt sich von Sängerin Alissa

Vor wenigen Minuten hat ARCH ENEMY in den sozialen Medien folgende Mitteilung veröffentlicht:

Arch Enemy haben sich von ihrer Sängerin Alissa White-Gluz getrennt. Wir sind dankbar für die gemeinsame Zeit und die Musik, die wir miteinander geteilt haben, und wünschen ihr alles Gute.

Wo immer es ein Ende gibt, gibt es auch einen Anfang. Wir sehen uns 2026.

Mehr Details wissen wir auch noch nicht und sind gespannt, wie es mit der Band weitergeht.