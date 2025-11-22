POWERMETAL.de präsentiert: Metal Forces 2026

POWERMETAL.de freut sich, auch die kommende, zweite Ausgabe des Metal Forces Festival zu präsentieren!

Was 2025 bereits ein großer Erfolg war, darf sich auch im neuen Jahr gerne wiederholen! Neben dem HELL OVER HAMMABURG erblickt im September 2025 das METAL FORCES Festival das Licht der Welt. Organisator ist auch hier der umtriebige Wolf-Rüdiger Mühlmann.

Die zweite Ausgabe kann bereits mit ganz erlesenen Bands auftrumpfen und bietet hierbei, wie immer bei Mühlmann-Veranstaltungen, Musik aus allerlei verschiedenen Genres.

Samstag, 05. Dezember 2026, Hamburg  Markthalle

Einlass: 16 Uhr

Beginn: 17 Uhr

Line Up:

GRAND MAGUS (S),

AMBUSH (S),

FIRMAMENT (D),

IRON KOBRA (D)

& 1 weitere Band

Karten sind ab sofort erhältlich bei Eventim.

Besser und ratsamer ist es natürlich, den bald beginnenden VVK bei Plattenkiste Hamburg, Remedy Records Hamburg, Cudgel, Dying Victims Productions und High Roller Records zu unterstützen.

